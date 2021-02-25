Kış turizminin yükselen değeri: Isparta Davraz Kayak Merkezi

Bu yıl Davraz'a yağışın geç geldiğine değinen Tarlak, şunları kaydetti:

"Bu yıl karın geç gelmesini değerlendirdik, tesisleri hazır hale getirdik. Personelimize arama kurtarma ve yüksekte çalışma eğitimleri verildi. Tesislerimizi salgın sürecindeki genelgelere uygun hale getirdik. Dezenfeksiyon işlerimiz sabahları yapılıyor ayrıca maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi gerekli önlemler alınıyor. Kızak bölgesine yürüyen bant projemiz var. Bunu da inşallah yaz ayında tamamlayacağız. Birinci etap dediğimiz ova kısmında ise üç otelimiz aktif olarak hizmet veriyor"