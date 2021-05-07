Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi

DHA 07.05.2021 - 14:00
Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkarıyor.
Sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte sahile gelen turistlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları da çocuklarıyla birlikte denize girmeyi tercih etti.
Kimileri ise güneş şemsiyesi altında arkadaşlarıyla sohbet ederek gününü değerlendirdi.
Rusya'dan tatil için ilk önce Şili'ye gelen, ardından İstanbul'a geçerek 3 gün kalan Anastasia Osogostok (26), tatilini Antalya'da sürdürüyor.