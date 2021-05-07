Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi

Sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte sahile gelen turistlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları da çocuklarıyla birlikte denize girmeyi tercih etti.

Konyaaltı Sahili'nde denize girip güneşlenen Osogostok, "İstanbul'un ardından Antalya çok iyi geldi. 7 gündür buradayım. Sokaklarda ve caddelerde çok polis var. Koronovirüs nedeniyle sokaklar bomboş. Sahilde ise sadece yabancılar var. Güneş ve deniz muhteşem" dedi.