Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi

Hava sıcaklığının 24, deniz su sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler sahile akın etti.

DHA 07.05.2021 - 14:00

Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi - 1

Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkarıyor.

Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi - 2

Sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte sahile gelen turistlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları da çocuklarıyla birlikte denize girmeyi tercih etti.

Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi - 3

Kimileri ise güneş şemsiyesi altında arkadaşlarıyla sohbet ederek gününü değerlendirdi.

Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi - 4

"ANTALYA ÇOK İYİ GELDİ"

Rusya'dan tatil için ilk önce Şili'ye gelen, ardından İstanbul'a geçerek 3 gün kalan Anastasia Osogostok (26), tatilini Antalya'da sürdürüyor.

Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi - 5
Konyaaltı Sahili'nde denize girip güneşlenen Osogostok, "İstanbul'un ardından Antalya çok iyi geldi. 7 gündür buradayım. Sokaklarda ve caddelerde çok polis var. Koronovirüs nedeniyle sokaklar bomboş. Sahilde ise sadece yabancılar var. Güneş ve deniz muhteşem" dedi.
Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi - 6
Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi - 7
Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi - 8
Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi - 9
Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi - 10
Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi - 11
Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi - 12
Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi - 13

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