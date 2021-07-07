Kısıtlamalar kalktı, Salda Gölü'ne akın ettiler

Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne, normalleşme süreciyle ziyaretler arttı.

DHA 07.07.2021 - 16:56

Kısıtlamalar kalktı, Salda Gölü'ne akın ettiler - 1

Geçen yıl yaz döneminde yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Salda Gölü, 1 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılmasının ardından eski günlerine dönmeye başladı.

Kısıtlamalar kalktı, Salda Gölü'ne akın ettiler - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilen, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumuna ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile ilgi odağı oluyor.

Kısıtlamalar kalktı, Salda Gölü'ne akın ettiler - 3

Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler, gölü görmek için Burdur'un Yeşilova ilçesine geliyor.

Kısıtlamalar kalktı, Salda Gölü'ne akın ettiler - 4
'Beyaz Adalar' bölgesindeki kumsala ve göle giriş, geçen yıl 15 Ekim'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla yasaklanırken, burayı görmek isteyenler, beyaz kumların bittiği noktaya yerleştirilen ahşap bariyerlerin ön kısmına kadar gelip, gölü seyredebiliyor.
Kısıtlamalar kalktı, Salda Gölü'ne akın ettiler - 5
Salda Gölü'nün Doğanbaba, Kayadibi, Tabiat Parkı ve halk plajı bölgelerine ise girişte kısıtlama bulunmuyor. Ziyaretçiler, bu bölgelerde hem kumsala hem göle girebiliyor.
Kısıtlamalar kalktı, Salda Gölü'ne akın ettiler - 6
Adana'dan Salda Gölü'nü görmeye geldiğini söyleyen Altan Kula, "Doğası çok güzel. Bence korunmalı sahile çöp kovaları konulabilir" dedi.
Kısıtlamalar kalktı, Salda Gölü'ne akın ettiler - 7
Antalya'dan geldiğini söyleyen Havva Doğan, "Salda'ya ilk defa geldim. Çok güzel. Dediler ki Salda özelliğini kaybetmiş. Kaybetmemiş. Yağmur olmayınca biraz çekilmiş. Rahmet yağarsa daha güzel olur" diye konuştu.
Kısıtlamalar kalktı, Salda Gölü'ne akın ettiler - 8
Ankara'dan geldiğini söyleyen Ceren Aktan, "Sosyal medyadan görüyordum. Gelince de gördüm ki gerçekten anlatıldığı gibi. Hakikaten öyleymiş. Gerçekten güzel. İnşallah hep böyle temiz kalır" dedi.
Kısıtlamalar kalktı, Salda Gölü'ne akın ettiler - 9
Eskişehir'den ailesiyle geldiğini anlatan Ceylin Naz Üstünbaş. "Televizyonlarda haberlerde gördüğümüz kadar varmış. Çok güzel" ifadelerini kullandı.
Kısıtlamalar kalktı, Salda Gölü'ne akın ettiler - 10
Kısıtlamalar kalktı, Salda Gölü'ne akın ettiler - 11
Kısıtlamalar kalktı, Salda Gölü'ne akın ettiler - 12

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