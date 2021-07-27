Kitap yazmak için yola çıktı, 210 günde yürüyerek 76 şehir gezdi

Hakkari'den de Şırnak'a gitmek için yola çıkan ve yolculuğunu tamamlayan Danışmaz, Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştirdiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"8 yaşından bugüne kadar hep sahnelerde yer aldım. 2 bine yakın öğrenci yetiştirdim fakat pandemi sürecinin devreye girmesiyle tiyatromuz maalesef yıllar sonra perdelerini indirmek zorunda kaldı. Benim de yıllardır hayata geçirmek istediğim bir projem vardı. Bu proje bir kitap yazmaktı. Bu kitabın ismi de 'Hayallerimi yaşıyorsunuz'"