Kızıl şehir: Bolonya (Bolonya gezi rehberi)

Burada İtalyan mutfağı üzerine ne ararsanız bulabileceğiniz gibi sıkça yapılan kültürel yemek etkinliklerinde de farklı lezzetler tadabilirsiniz. Zaten girdiğiniz anda gördüğünüz taze makarna vitrinlerinin cazibesine saniyeler içinde kapılacaksınız.

Kısa ama dolu bir tatil yapacaksanız, hele bir de damağınıza düşkünseniz İtalya’nın bu sıcacık şehrini ziyaret etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum.