NTV

Kızılırmak Deltası'nda bahar hareketliliği (Samsun gezilecek yerler)

Anadolu Ajansı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'daki Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaşam ilkbaharın gelmesiyle canlandı.

  • 1

    kızılırmak deltası, kızılırmak deltası kuş cenneti, samsun, samsun gezilecek yerler

    Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ilkbaharın gelmesiyle hareketlendi.

  • 2

    kızılırmak deltası, kızılırmak deltası kuş cenneti, samsun, samsun gezilecek yerler

    Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde bulunduğu 56 bin hektar alanı kaplayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

  • 3

    kızılırmak deltası, kızılırmak deltası kuş cenneti, samsun, samsun gezilecek yerler

    İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar yaklaşık 140 türün ürediği belirlendi.

  • 4

    kızılırmak deltası, kızılırmak deltası kuş cenneti, samsun, samsun gezilecek yerler

    Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Türkiye'deki 480 civarındaki kuş türünden 356'sı görülebiliyor. Delta, 12 ay boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

  • 5

    kızılırmak deltası, kızılırmak deltası kuş cenneti, samsun, samsun gezilecek yerler

    Barındırdığı nesli tükenmekte olan kuşlar, yırtıcı hayvanlar, kemirgenlerle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, baharda sergilediği ayrı güzellikle ziyaretçileri cezbediyor.

  • 6

    kızılırmak deltası, kızılırmak deltası kuş cenneti, samsun, samsun gezilecek yerler

    Kış göçmeni türler Kuzey Avrupa'ya doğru göç etmeye başlarken, bahar aylarının gelmesiyle yaz göçmeni kuş türleri ise Afrika'dan deltaya gelmeye başladı.

  • 7

    kızılırmak deltası, kızılırmak deltası kuş cenneti, samsun, samsun gezilecek yerler

    İlkbaharın gelmesiyle hayvanlarda hareketliliğin arttığı deltaya leylek göçleri de sürüyor. Mandalar ve yılkı atlarının da görülebildiği delta, doğa fotoğrafçıları ve araştırmacıları bölgeye çekiyor.

  • 8

    kızılırmak deltası, kızılırmak deltası kuş cenneti, samsun, samsun gezilecek yerler
    Delta, biyoçeşitlilik, kuş göç yolları üzerindeki konumu, barındırdığı habitatlar gibi özellikleri ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor.
  • 9

    kızılırmak deltası, kızılırmak deltası kuş cenneti, samsun, samsun gezilecek yerler
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin