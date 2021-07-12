Kızılırmak Deltası'nın vahşi güzelliği: Yılkı atları

Samsun'daki Kızılırmak Deltası'nda bulunan doğada özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor.

Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 17:19

Kızılırmak Deltası'nın vahşi güzelliği: Yılkı atları - 1

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası, 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçesi sınırlarında yer alan ve 56 bin hektarlık alanı kapsıyor. 

Kızılırmak Deltası'nın vahşi güzelliği: Yılkı atları - 2

Deltada koloniler halinde yaşayan 300 civarındaki yılkı atı, doğaya ayrı güzellik katıyor ve alanı ziyarete gelen fotoğrafçılara ve ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Kızılırmak Deltası'nın vahşi güzelliği: Yılkı atları - 3

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, deltanın, barındırdığı yaban hayvanları, kuş varlığı, subasar ormanları, gölleri, sazlık alanları, mandaları, fauna ve florasıyla dikkati çektiğini söyledi.

Kızılırmak Deltası'nın vahşi güzelliği: Yılkı atları - 4

"DELTANIN VAHŞİ GÜZELLİĞİ"

"Deltanın vahşi güzelliği" olarak nitelendirilen yılkı atlarının da yerli ve yabancı doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çektiğini anlatan Genç, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan ilan edilen Kızılırmak Deltası, uluslararası öneme sahip. Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında doğal özelliklerini kısmen koruyabilmiş en büyük sulak alanlarından Kızılırmak Deltası'nda yılkı atları da varlığını sürdürüyor. Doğada özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor"

Kızılırmak Deltası'nın vahşi güzelliği: Yılkı atları - 5
Dört mevsim ayrı güzelliğe sahip deltayı her yıl 55-60 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Genç, "Misafirlerimiz bu atları uzaktan gözlemliyor. Biraz daha sabırlı olurlarsa yakından inceleme fırsatı buluyorlar. Bu atlar gruplar halinde yaşıyor. Deltada özgürce dolaşan yılkı atlarının fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen fotoğraf sanatçıları, sabahtan gün batımına kadar çalışma yapıyor" dedi.
Kızılırmak Deltası'nın vahşi güzelliği: Yılkı atları - 6
Kızılırmak Deltası'nın vahşi güzelliği: Yılkı atları - 7
Kızılırmak Deltası'nın vahşi güzelliği: Yılkı atları - 8
Kızılırmak Deltası'nın vahşi güzelliği: Yılkı atları - 9
Kızılırmak Deltası'nın vahşi güzelliği: Yılkı atları - 10
Kızılırmak Deltası'nın vahşi güzelliği: Yılkı atları - 11

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