Kızılırmak Deltası'nın vahşi güzelliği: Yılkı atları

Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 17:19
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası, 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçesi sınırlarında yer alan ve 56 bin hektarlık alanı kapsıyor.
Deltada koloniler halinde yaşayan 300 civarındaki yılkı atı, doğaya ayrı güzellik katıyor ve alanı ziyarete gelen fotoğrafçılara ve ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, deltanın, barındırdığı yaban hayvanları, kuş varlığı, subasar ormanları, gölleri, sazlık alanları, mandaları, fauna ve florasıyla dikkati çektiğini söyledi.
"Deltanın vahşi güzelliği" olarak nitelendirilen yılkı atlarının da yerli ve yabancı doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çektiğini anlatan Genç, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan ilan edilen Kızılırmak Deltası, uluslararası öneme sahip. Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında doğal özelliklerini kısmen koruyabilmiş en büyük sulak alanlarından Kızılırmak Deltası'nda yılkı atları da varlığını sürdürüyor. Doğada özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor"