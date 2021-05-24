KKTC’de elektronik kelepçeli tatil (Karantina ya da aşı talebi yok)

24.05.2021 - 10:05
Covid-19 önlemleri çerçevesinde Türkiye dahil Ada’ya gelen yolculardan 10 gün karantina ve çift PCR testi talep eden KKTC, elektronik kelepçeli giriş uygulamasını geçen ay sınırlı sayılarla deneme amacıyla başlattı. Az sayıda bileklik küçük çocukları bulunan yetişkinler ve yaşlıların karantina sürelerini oteller yerine evlerinde geçirmeleri amacıyla kullanıldı. Ardından uygulama sınırlı sayıda otelde, turizm sektöründe denendi. Haftada 6 charter uçağı ile 3 günlük olarak az sayıda turiste uygulanan kapalı turizm başarılı olunca, KKTC hükümeti açılım kararı aldı. Kapalı turizm uygulayan otel sayısı arttı, charter seferleri haftada 10’a çıkartıldı, tatil süresi de 5 güne uzatıldı.
Turistler kuralları ihlal etmeleri halinde alacağı cezaları da içeren bir taahhütname imzalıyor. Turistler, 5 günlük tatili süresince cep telefonu ile bilekliğinin bağlantısının kopmamasına dikkat ediyor. Bağlantının kopması ihlal anlamına geliyor. Turistin otel sınırları dışına çıkması halinde uygulama Sağlık Bakanlığı’na otomatik ihbarda bulunuyor. Turistler hava alanından otel araçlarıyla alınıyor, yine otel araçlarıyla geri getiriliyor.
Bileğe katılan elektronik kelepçeler su geçirmez ayrıca GPS sayesinde 100 metreye kadar cep telefonunu algılayabiliyor.
KKTC, çift aşılı olanlara 7 Haziran’dan itibaren karantinasız giriş hakkı verecek. Çift aşılı yolculardan sadece çift PCR testi istenecek. Hindistan gibi vakaların yüksek olduğu ülkelerden gelenler, aşılı olsalar dahi 10 gün karantinada kalacak.