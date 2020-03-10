KKTC'de gotik mimarinin en güzeli: Bellapais Manastırı

ÇALIŞMA ODALARINDA GEÇMİŞE YOLCULUK

Orta avlunun doğusunda yer alan ve rahiplerin kullandığı çalışma ve sohbet odaları ziyaretçilere etkili bir tarih yolculuğu sunuyor.

Manastırın üst katında rahiplerin yatak odaları ve değerli eşyaların bulunduğu bir alan yer alıyor.

Manastırdaki dış kabartmaların arasında gotik taş işçiliğinin başarılı örnekleri kabul edilen, sırtında bir merdiven taşıyan ve iki vahşi hayvanın saldırdığı bir adam, kitap okuyan ve tesbihli bir kadın ile pelerinli bir rahip figürü göze çarpıyor.