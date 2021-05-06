Klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu

İHA 06.05.2021 - 13:52
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan ve özel bir hastanede görev yapan 23 yaşındaki Büşra Kaya, çocukluğundan beri hayatının büyük bir bölümünü doğada çadır turlarında geçirdi. Genç hemşire diğer taraftan çocukluğundan beri hedefi olan karavan hayalini de gerçekleştirmeye karar verdi.
Klasik otomobil tutkusu da olan Kaya, iki yıl önce sağlık görevlisi olarak bir fuara katıldı. Burada çeşit çeşit klasik otomobil ve minibüs gören Büşra Kaya, karavan ile klasik otomobil hayalini aynı çatı altında birleştirmek için düşünmeye başladı.
Arkadaşlarının da tavsiyesi ile Kaya, İstanbul’dan 41 yıllık bir minibüsü satın aldı. Kaya, koltukları olmayan minibüsün kendi isteğine göre içini dizayn ettirdi.
Genç yaşta çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Büşra Kaya, mesaisinden kalan zamanının büyük bölümünü karavanında geçiriyor. Kaya, ‘Hayal’ ismini verdiği karavanıyla özgür şekilde sürekli yollarda olmayı hedefliyor.
Büşra Kaya, çocukluğundan beri bir karavan hayalinin olduğunu belirterek, uzun süren çadır geçmişinden sonra karavana geçiş yapmaya karar verdiğini söyledi.
Bu hayalini ertelemekten sıkılan Kaya, “2 yıl önce Cam Piramit’teki bir etkinliğe sağlık görevlisi olarak katıldım. Orada klasik araçlar vardı. İçlerinde 50-60 yıllık karavan yapılmaya müsait minibüs modelleri vardı. Araç olarak onları çok sevdim. Sonra karavan hayalimi bu araç üzerinde gerçekleştirmek istedim” dedi.