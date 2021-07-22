Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi

DHA 22.07.2021 - 10:24
Corona virüs kısıtlamalarının kalkmasıyla eski kalabalık günlerine geri dönen termal havuz, Pamukkale'ye gelenlerin uğrak noktası oluyor.
Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan havuz, şifa arayan ziyaretçilerine antik kalıntılar arasında yüzme olanağı sunuyor.
Antik havuzun işletme müdür yardımcısı Tayfun Alp, Pamukkale'nin birçok tarihi ve kültürel değere ev sahipliği yaptığını belirtti.
Corona virüs vaka sayılarının düşmesiyle bölgede turizm hareketliliği yaşandığını dile getiren Alp, "İstediğimiz günlere geri döndük. Turist sayısı istediğimiz seviyeye gelmeye başladı. Burası tüm dünyada bilinen ve ilgiyle gezilen bir yer. Turistler buradan çok mutlu ayrılıyor. Su sıcaklığı nedeniyle yaz kış ziyaretçi alıyoruz" diye konuştu.
Pandemi sebebiyle 2019'da başlayan sıkıntıların yavaş yavaş geçtiğini belirten Alp sözlerine şöyle devam etti:
"Böyle bir ortamda yüzmek ve fotoğraf çektirmek turistler için çok özel bir fırsat. Bu tür bir doğal güzellik dünyada çok azdır. Havuzun içindeki tarihi kalıntılar insanları cezbediyor"