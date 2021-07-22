Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi

Pandemi sebebiyle 2019'da başlayan sıkıntıların yavaş yavaş geçtiğini belirten Alp sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle bir ortamda yüzmek ve fotoğraf çektirmek turistler için çok özel bir fırsat. Bu tür bir doğal güzellik dünyada çok azdır. Havuzun içindeki tarihi kalıntılar insanları cezbediyor"