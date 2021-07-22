Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki tarihi Antik Kleopatra Havuzu, ziyaretçi akınına uğruyor. Dünyanın dört bir yanından gelenler, 2 bin 500 yıllık havuzda tarihi sütunların arasında yüzmenin keyfini çıkarıyor.

DHA 22.07.2021 - 10:24

Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi - 1
Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz kış 36 derece su sıcaklığına sahip olan Antik Kleopatra Havuzu, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi - 2

Corona virüs kısıtlamalarının kalkmasıyla eski kalabalık günlerine geri dönen termal havuz, Pamukkale'ye gelenlerin uğrak noktası oluyor.

Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan havuz, şifa arayan ziyaretçilerine antik kalıntılar arasında yüzme olanağı sunuyor.

Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi - 3

RUSLAR İLGİ GÖSTERİYOR

Antik havuzun işletme müdür yardımcısı Tayfun Alp, Pamukkale'nin birçok tarihi ve kültürel değere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Corona virüs vaka sayılarının düşmesiyle bölgede turizm hareketliliği yaşandığını dile getiren Alp, "İstediğimiz günlere geri döndük. Turist sayısı istediğimiz seviyeye gelmeye başladı. Burası tüm dünyada bilinen ve ilgiyle gezilen bir yer. Turistler buradan çok mutlu ayrılıyor. Su sıcaklığı nedeniyle yaz kış ziyaretçi alıyoruz" diye konuştu.

Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi - 4

Pandemi sebebiyle 2019'da başlayan sıkıntıların yavaş yavaş geçtiğini belirten Alp sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle bir ortamda yüzmek ve fotoğraf çektirmek turistler için çok özel bir fırsat. Bu tür bir doğal güzellik dünyada çok azdır. Havuzun içindeki tarihi kalıntılar insanları cezbediyor"

Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi - 5
Havuzun tüm dünyadan turist çektiğini ifade eden Alp, "Yaz dönemine geçişle birlikte ziyaretçi sayılarımız çok yükseldi. Özellikle Rus turistler yoğun ilgi gösteriyor. Ukrayna ve Polonyalı turistler de çok geliyor. Yakında Avrupalı turistler de gelmeye başlayacak" dedi.
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi - 6
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi - 7
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi - 8
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi - 9
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi - 10
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi - 11
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan 2 bin 500 yıllık antik havuza yoğun ilgi - 12

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