Kocaeli'de son olarak Kovanağzı Plajı ile birlikte mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi

Büyükakın, Kovanağzı Plajı ile birlikte Kocaeli’de 7 mavi bayraklı plaj bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mavi bayrak, su kalitesi ve çevresel standartların tutturulduğu anlamına geliyor. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak zorundayız. Bu yüzden daha fazla ağaç dikmeli, altyapı çalışmalarını geliştirmeliyiz. Kocaeli’de bugüne kadar 9 milyon ağaç dikildi. Kocaeli yarın küresel ısınmanın etkilerinin en az görüldüğü şehirlerden biri olacak. Bu şehir, her geçen gün daha yeşil olmaya devam edecek"