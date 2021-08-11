Kocaeli'de son olarak Kovanağzı Plajı ile birlikte mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi

Kocaeli'deki mavi bayraklı plaj sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak Kandıra'daki Kovanağzı Plajı'nda mavi bayrak göndere çekildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentte 6'sı Kandıra'da olmak üzere 7 mavi bayraklı plaj bulunduğunu söyledi.

DHA 11.08.2021 - 12:44 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 12:45

Kocaeli'de son olarak Kovanağzı Plajı ile birlikte mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi - 1

Kocaeli'deki mavi bayraklı plaj sayısı artmaya devam ediyor. Karamürsel'de 1, Kandıra'da 5 olmak üzere toplam 6 mavi bayraklı plaja sahip olan Kocaeli'de, Kovanağzı Plajı'nın da mavi bayrak almaya hak kazanmasıyla bu sayı 7'ye yükseldi. Kovanağzı Plajı'nda mavi bayrak, bugün törenle göndere çekildi.

TÜRKİYE'NİN MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI (İL İL TAM LİSTE)

Kocaeli'de son olarak Kovanağzı Plajı ile birlikte mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi - 2
Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çevre felaketlerini çok daha derinden hissediyoruz. Biz doğayla barışık bir şekilde yaşamak zorundayız. Bu yüzden sıfır atık konusundaki hassasiyetimizi, çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Doğaya hükmetmek yerine ona uyum sağladığımızda dünya daha iyi bir hale gelecektir" dedi.
Kocaeli'de son olarak Kovanağzı Plajı ile birlikte mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi - 3

Çevre konusunda hassasiyete büyük önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Marmara Denizi'nde müsilajla karşılaştık. Doğanın kurallarına uymadığınız takdirde, doğa sizinle karşı karşıya geliyor. Denizlerin daha temiz olması için, arıtma için çalışmalarımızı yapıyoruz. Kocaeli’de artıma tesislerimizin sayısı 23’e ulaştı. Eksik kalan kısımlarımızı da 2 yıl içinde tamamlayacağız" diye konuştu.

Kocaeli'de son olarak Kovanağzı Plajı ile birlikte mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi - 4

Büyükakın, Kovanağzı Plajı ile birlikte Kocaeli’de 7 mavi bayraklı plaj bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mavi bayrak, su kalitesi ve çevresel standartların tutturulduğu anlamına geliyor. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak zorundayız. Bu yüzden daha fazla ağaç dikmeli, altyapı çalışmalarını geliştirmeliyiz. Kocaeli’de bugüne kadar 9 milyon ağaç dikildi. Kocaeli yarın küresel ısınmanın etkilerinin en az görüldüğü şehirlerden biri olacak. Bu şehir, her geçen gün daha yeşil olmaya devam edecek"

Kocaeli'de son olarak Kovanağzı Plajı ile birlikte mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi - 5
Kocaeli'de son olarak Kovanağzı Plajı ile birlikte mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi - 6
Kocaeli'de son olarak Kovanağzı Plajı ile birlikte mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi - 7

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