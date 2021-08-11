Kocaeli'de son olarak Kovanağzı Plajı ile birlikte mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi

DHA 11.08.2021 - 12:44 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 12:45
Kocaeli'deki mavi bayraklı plaj sayısı artmaya devam ediyor. Karamürsel'de 1, Kandıra'da 5 olmak üzere toplam 6 mavi bayraklı plaja sahip olan Kocaeli'de, Kovanağzı Plajı'nın da mavi bayrak almaya hak kazanmasıyla bu sayı 7'ye yükseldi. Kovanağzı Plajı'nda mavi bayrak, bugün törenle göndere çekildi.
Çevre konusunda hassasiyete büyük önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Marmara Denizi'nde müsilajla karşılaştık. Doğanın kurallarına uymadığınız takdirde, doğa sizinle karşı karşıya geliyor. Denizlerin daha temiz olması için, arıtma için çalışmalarımızı yapıyoruz. Kocaeli’de artıma tesislerimizin sayısı 23’e ulaştı. Eksik kalan kısımlarımızı da 2 yıl içinde tamamlayacağız" diye konuştu.
Büyükakın, Kovanağzı Plajı ile birlikte Kocaeli’de 7 mavi bayraklı plaj bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Mavi bayrak, su kalitesi ve çevresel standartların tutturulduğu anlamına geliyor. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak zorundayız. Bu yüzden daha fazla ağaç dikmeli, altyapı çalışmalarını geliştirmeliyiz. Kocaeli’de bugüne kadar 9 milyon ağaç dikildi. Kocaeli yarın küresel ısınmanın etkilerinin en az görüldüğü şehirlerden biri olacak. Bu şehir, her geçen gün daha yeşil olmaya devam edecek"