Kocaeli'nde adrenalin tutkunlarının gözdesi Serindere Kanyonu her gün yüzlerce kişiyi ağırlıyor

Düşe kalka bir yolculuk yaptıklarını ifade eden Büşra Günal, "Bazen battık, bazen çıktık. Çok heyecanlıydı. Yüzlerce insan var. Çok güzel bir deneyim oldu. Su çok soğuktu" dedi.

Serindere’ye grup olarak geldiklerini söyleyen Gizem Emre ise, "Düşe kalka yol aldık. Bazen su boyumuzu aşmaya yakındı. Manzara harika, çok güzeldi" diye konuştu.