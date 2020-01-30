Kocaeli'ndeki 'Antik Ilıca' doğal şifa arayanların adresi oldu

Kocaeli'de tarihi Roma dönemine dayanan ve bir süre önce Gölcük Belediyesi tarafından kalıntılarının bulunduğu alanda restore edilerek hizmete sunulan Yazlık Ilıcası Termal Tesisi, çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilen suyuyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Tesis, hizmete girdiği 2013 yılından bu yana 600 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. İçinde Roma hamamının da bulunduğu termal tesiste yerli ve yabancı turistler "şifa" arıyor. Yüzlerce kilometre uzaktan gelen ziyaretçiler, özellikle cilt hastalıkları, hücre ve cilt yenileme, romatizma, sinir ile kemik rahatsızlıklarında tamamlayıcı tedavi amacıyla tesisten yararlanıyor.