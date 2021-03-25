Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri

Kolombiya'nın Guaviare departmanının merkezi olan San Jose del Guaviare'deki Brezilya kökenli Doğu Tukano yerlileri, Kolombiya Amazonları'nda hayatlarını devam ettiriyor. Tukano yerlileri evliliklerini farklı kabilelerden yaptıkları için birçok dil de konuşabiliyor.

Anadolu Ajansı 25.03.2021 - 13:28

Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri - 1
Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri - 2
Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri - 3
Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri - 4
Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri - 5
Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri - 6
Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri - 7
Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri - 8
Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri - 9
Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri - 10
Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri - 11
Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri - 12
Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri - 13
Kolombiya Amazonları'nda yaşayan Doğu Tukano yerlileri - 14

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