Kommagene Krallığı'nın başkenti turizm sezonuna hazırlanıyor

Adıyaman'da bulunan "güneşin en güzel doğduğu yer" olarak bilinen Kommagene Krallığı'nın başkenti Nemrut Dağı'nın kaplanan yolları temizlenerek turizm sezonuna hazırlanıyor.

DHA 10.03.2021 - 15:40

Kommagene Krallığı'nın başkenti turizm sezonuna hazırlanıyor - 1

Malatya ve Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Nemrut Dağı ve yol güzergahını karla kapladı.

KRALLARIN VE TANRILARIN TAŞLAŞTIĞI YER: NEMRUT

Kommagene Krallığı'nın başkenti turizm sezonuna hazırlanıyor - 2
Karla mücadele ekipleri karla kaplanan yolları temizleyerek turizm sezonuna hazırlıyor.
Kommagene Krallığı'nın başkenti turizm sezonuna hazırlanıyor - 3
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nın karla kaplı yolları temizlenerek, turizm sezonuna hazırlık hale getiriliyor.
Kommagene Krallığı'nın başkenti turizm sezonuna hazırlanıyor - 4
Karla mücadele ekipleri Malatya'dan 95, Adıyaman'dan ise 73 kilometre mesafedeki Nemrut Dağı ve çevresinde çalışma yaparak yolları araç trafiğine açık hale getirdi
Kommagene Krallığı'nın başkenti turizm sezonuna hazırlanıyor - 5
Kommagene Krallığı'nın başkenti turizm sezonuna hazırlanıyor - 6
Kommagene Krallığı'nın başkenti turizm sezonuna hazırlanıyor - 7
Kommagene Krallığı'nın başkenti turizm sezonuna hazırlanıyor - 8
Kommagene Krallığı'nın başkenti turizm sezonuna hazırlanıyor - 9
Kommagene Krallığı'nın başkenti turizm sezonuna hazırlanıyor - 10
Kommagene Krallığı'nın başkenti turizm sezonuna hazırlanıyor - 11

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