Konaklamanın cesaret istediği hayaletli oteller

ntv.com.tr 04.11.2019 - 11:59
Georgia mimarisiyle inşa edilen ve 1909’da kapılarını açan Stanley Hotel, Stephen King’in romanından uyarlanan ünlü The Shining filmindeki tüyler ürpetici otele ilham kaynağı olmasıyla ünlü. Ancak otelin korkutucu ünü sadece bu nedenle doğmamış. Söylenene göre otelde birçok kez hayaletler görülmüş ve gizemli piyano melodileri duyulmuş. Otel bu ününü geceleri düzenlediği hayalet turları ile pekiştirmeye devam ediyor. Ürkütücü bir turun ardından bir bardak viskiyle rahatlamak isterseniz, otelin dünyaca ünlü viski barını da ziyaret edebilirsiniz.
2. Dünya Savaşı’nda görev yapmış bir savaş gemisi olan RMS Queen Mary, ardından da lüks bir yolcu gemisi olarak 1936’dan 1967’ye kadar konuklarını okyanuslarda gezdirmiş. 1967’de bir otele dönüştürülen gemi, birçok ölüme de sahne olmuş. Bir gemici orada geçirdiği bir kaza nedeniyle hayatını kaybettiği için, özellikle makine dairesinde paranormal olayların sıkça yaşandığı söyleniyor.
Dünyanın en iyi otellerinden biri olan Taj Mahal Palace, Bombay’ı ziyaret eden lüks tutkunu turistleri 5 yıldızlı hizmetleriyle ağırlıyor. Sunduğu muhteşem manzaraların ve gerçek bir sarayı andıran iç dekorasyonunun ardında ise, bir efsaneye göre, acıklı bir olay yatıyor. Otel mimarı, yapının yanlış yöne baktığını fark etmesi üzerine hayatına son veriyor, ancak ruhu hala otelin koridorlarında ve çatısında dolaşıyor!
Etrafı korularla ve göllerle çevrili, geleneksel bir İrlanda kırevi olan Leslie Şatosu 16. yüzyılda inşa edilmiş. Burada konaklayanlar evin kütüphanesinde vakit geçirebilir, otelin sunduğu yemyeşil manzaraları seyrederek beş çayı keyfi yapabilir ve huzurlu bir tatilin tadını doyasıya çıkarabilir. Tabii bir hayaletle karşı karşıya gelmezlerse! Bir söylentiye göre Leslie ailesinin üyeleri şatoyu terk etmeye niyetli değil. Ancak buranın hayaletleri pek de korkutucu sayılmaz; otelin Kırmızı Odası’nda gazeteleri karıştırırken görüldüğü söylenen Norman Leslie’nin hayaleti gibi…
Los Angeles’taki bu otel ilk Oscar törenine ev sahipliği yapmış ve yıllar boyunca birçok ünlü ismi ağırlamış. Bunlardan biri olan aktör Montgomery Clift’in trombon sesinin hala otelin duvarlarında yankılandığı söyleniyor. The Hollywood Roosevelt oteli terk etmek istemeyen bir diğer isimse Marilyn Monroe. Efsane oyuncunun silüetinin, bir zamanlar kaldığı odadaki aynada konuklara ara sıra kendini gösterdiği söyleniyor.
1888’de inşa edilen bu şato tarzı otel, Banff Milli Parkı’nın yamaçlarında, çam ağaçlarının içinde bulunuyor. Zaten ürkütücü bir görünüme sahip otel, hayalet söylentileri nedeniyle daha da ürkütücü bir hale geliyor. Buranın ebedi konuklarından en ünlüsü, düğün gecesi merdivenlerden düşerek hayatını kaybeden bir gelinin hayaleti.
Bir diğeri ise burada 1975 yılına kadar çalışan otel görevlisi. Söylenene göre ruhu hala otelde çalışmaya devam ediyor ve otelin konuklarının bavullarını taşımayı sürdürüyor!
Kaynak: Brandlifemag.com