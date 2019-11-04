Konaklamanın cesaret istediği hayaletli oteller

Stanley Hotel, Colorado, ABD

Georgia mimarisiyle inşa edilen ve 1909’da kapılarını açan Stanley Hotel, Stephen King’in romanından uyarlanan ünlü The Shining filmindeki tüyler ürpetici otele ilham kaynağı olmasıyla ünlü. Ancak otelin korkutucu ünü sadece bu nedenle doğmamış. Söylenene göre otelde birçok kez hayaletler görülmüş ve gizemli piyano melodileri duyulmuş. Otel bu ününü geceleri düzenlediği hayalet turları ile pekiştirmeye devam ediyor. Ürkütücü bir turun ardından bir bardak viskiyle rahatlamak isterseniz, otelin dünyaca ünlü viski barını da ziyaret edebilirsiniz.