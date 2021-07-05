Konya'da doğaseverlerin uğrak noktası: Çetmi Şelalesi

Çayın karşı tarafına kütüklerden yapılan bir köprüyle ulaşılabiliyor. Ziyaretçilerine yılın her ayında farklı güzellikler sunan şelaleyi, mesire alanının her yerinden görüntüleme imkanı bulunuyor.

Uzun zamandır bölgede görev yapmasına rağmen şelaleye ilk kez geldiğini belirten Kurt, "Arkadaşlarımızdan böyle bir yer olduğunu duyuyorduk. Son zamanlarda yaşadığımız yoğunluktan sonra buranın doğası, havası çok iyi geldi. Şelaleye gelirken de eşsiz manzaralar eşliğinde yolculuk yaptık. Yolu gayet rahat bulduk. Doğayla baş başa kalmak isteyenlere en kısa zamanda burayı gelip görmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Murat Akpınar ise daha önce bölgeye gelmediğini anlatarak, "Şelalesiyle, ortamıyla, tesisiyle gerçekten çok güzel bir yer. Daha da güzelleştirilebilir, aktiviteli bir hale getirilebilir. Böylece turizme daha fazla katkısı olur ve bölge halkının kazancı da artar. Ziyaretçiler aileleriyle de gelebilir" dedi.