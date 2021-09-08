Konya’daki Adaköy Pınarı kurumaya yüz tuttu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir zamanlar akan sularıyla tarihi su değirmeninin çarklarını döndüren Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti adeta kurumaya yüz tuttu. Göletin yüzeyi de yabani ot ve yeşil yosunlarla kaplandı.

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İHA 08.09.2021 - 11:17

Konya'nın Beyşehir ilçesi Adaköy Mahallesi'nde bulunan ve ilçenin yoğun ziyaretçi çeken mekanlarından birisi olan Düşey Çarklı Su Değirmeni’nde artık çarklar dönmüyor.

Su değirmenindeki çarkları çalıştıran ve aynı zamanda Beyşehir Gölü’nü besleyen en önemli su kaynaklarından biri olan Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR Su değirmeni ve baraj göletini ziyarete gelenler, su yüzeyini kaplayan yosunlar ve akmayan şelaleyi görünce şaşkınlığını gizleyemiyor.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Adaköy’deki bünyesinde artık un öğüten bir su değirmeni olarak kullanılmayan ve nostalji olarak kalan Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti’nin bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tuttuğunu söyledi.

Doğanın dengesinin bu yıl yağmayan yağışlarla bozulduğunu ifade eden Büyükkafalı, yaşanan kuraklıktan Beyşehir’de Beyşehir Gölü gibi en fazla etkilenen su kaynaklarından bir tanesinin de Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti olduğunu dile getirdi.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR KURAKLIK Büyükkafalı, bu bölgeyi hiç böyle bir kuraklıkla karşı karşıya görmediklerini anlattı. Büyükkafalı, “Bu yıl, özellikle daha önceki senelere nazaran daha az yağmur yağması, özellikle karın hiç yağmaması, yağmurların yeterli olmayışı ve aynı zamanda çok fazla su tasarrufu sağlayamadığımızdan dolayı gölümüzü besleyen su kaynakları kurudu” diye konuştu.

Adaköy’ün ziyaretçilerinden İbrahim Erdoğan da durumun içler acısı olduğunu belirterek, Beyşehir’in gezilebilecek en cazip yerlerinden birisi olan bölgede pınarın kurumaya yüz tutması üzerine şelalelerinden de su akışının kesildiğini söyledi.