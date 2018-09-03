Konya'daki dünyanın ilk tarım anıtı 'İvriz Kaya Anıtı'na turist ilgisi

İvriz'in Konya'nın tarihi ve doğal güzellikleri arasında yer aldığını dile getiren Yarar, şunları belirtti:

"İvriz Kaya Anıtı milattan önce 1180-700 yılları arasında yapılmıştır. Yani Geç Hitit döneminin anıtlarındandır. Tuvana Krallığı'nın en görkemli krallarından olan Varpalawas tarafından yaptırılmıştır. Anıtta fırtına tanrısı Tarhundus ile Varpalawas tasvir edilmiştir. Krala göre daha büyük ölçülerde olan Tarhundus, elinde başak ve üzüm tutmaktadır. Bu da Tahundus'un aynı zamanda bolluk ve bereket tanrısı olduğunu göstermektedir. Tanrının karşısında kralın da daha küçük boyutlarda dua eder şekilde tasvir edildiği İvriz kaya anıtı, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisine ev sahipliği yapıyor"