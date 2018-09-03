NTV

Konya'daki dünyanın ilk tarım anıtı 'İvriz Kaya Anıtı'na turist ilgisi

Anadolu Ajansı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde "dünyanın ilk tarım anıtı" olarak nitelendirilen İvriz Kaya Anıtı'nın yanı sıra Sannabadae Manastırı ile doğal güzellikleri buluşturan İvriz Kültürel Peyzajı, güzelliğiyle turistlerin ilgisini çekiyor.

  • 1

    ivriz kaya anıtı, konya gezilecek yerler, konya, dünyanın ilk tarım anıtı

    Konya'nın Halkapınar ilçesinde "dünyanın ilk tarım anıtı" olarak nitelendirilen İvriz Kaya Anıtı'nın yanı sıra Sannabadae Manastırı, Geç Hitit dönemine tarihlenen kabartma ve sunak alanı gibi mekanlar ile doğal güzellikleri buluşturan İvriz Kültürel Peyzajı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

  • 2

    ivriz kaya anıtı, konya gezilecek yerler, konya, dünyanın ilk tarım anıtı

    Bolkar Dağları'nın karlı zirveleri, bol oksijenli yaylaları, buz gibi akan çayı, çayırlarında koşan yılkı atları ve eşsiz doğasıyla İvriz, bölgenin önemli turistik mekanları arasında yer alıyor.

  • 3

    ivriz kaya anıtı, konya gezilecek yerler, konya, dünyanın ilk tarım anıtı

    İvriz Mahallesi'nde bulunan Geç Hitit dönemi İvriz kaya kabartması, bölgedeki turistik mekanların merkezini oluşturuyor.

    İvriz kaya anıtında, Tuwana Kralı Warpalawas ve fırtına tanrısı Tarhunzas’ın kabartması bulunuyor. Luvi dilindeki hiyeroglif yazıda, "Ben hakim ve kahraman Tuwana Kralı Warpalawas. Sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tarhunzas onlara bolluk ve bereket versin" sözleri dikkati çekiyor.

  • 4

    ivriz kaya anıtı, konya gezilecek yerler, konya, dünyanın ilk tarım anıtı
    İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, yaptığı açıklamada, İvriz Kültürel Peyzajı'na çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiğini söyledi.
  • 5

    "TURİSTLERİN YOĞUN İLGİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

    ivriz kaya anıtı, konya gezilecek yerler, konya, dünyanın ilk tarım anıtı

    İvriz'in Konya'nın tarihi ve doğal güzellikleri arasında yer aldığını dile getiren Yarar, şunları belirtti:

    "İvriz Kaya Anıtı milattan önce 1180-700 yılları arasında yapılmıştır. Yani Geç Hitit döneminin anıtlarındandır. Tuvana Krallığı'nın en görkemli krallarından olan Varpalawas tarafından yaptırılmıştır. Anıtta fırtına tanrısı Tarhundus ile Varpalawas tasvir edilmiştir. Krala göre daha büyük ölçülerde olan Tarhundus, elinde başak ve üzüm tutmaktadır. Bu da Tahundus'un aynı zamanda bolluk ve bereket tanrısı olduğunu göstermektedir. Tanrının karşısında kralın da daha küçük boyutlarda dua eder şekilde tasvir edildiği İvriz kaya anıtı, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisine ev sahipliği yapıyor"

  • 6

    İVRİZ, UNESCO DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ'NDE

    İVRİZ, UNESCO DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ'NDE

    Yarar, "dünyanın ilk tarım anıtı" İvriz'in bulunduğu bölgenin, 2017 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdiğini anımsattı.

  • 7

    ivriz kaya anıtı, konya gezilecek yerler, konya, dünyanın ilk tarım anıtı

    Bölgenin tarihi hakkında bilgi veren Yarar, şunları dile getirdi:

    "Türkiye'de 17 eser UNESCO'nun koruması altına alınmıştır. Şehrimizde de somut değer olarak Çatalhöyük, somut olmayan değer olarak da Hazreti Mevlana'nın düşüncülerinin ortaya konulduğu sema ayini UNESCO'nun miras listesindedir. Bunun yanında bir de UNESCO'ya teklif edilen eserler vardır. Bu kapsamda da ilimizde Tuz Gölü ve Beyşehir Gölü, Eşrefoğlu ve Alaaddin Camisi, İnce Minare ve Karatay Medresesi gibi eserlerimiz de UNESCO'nun listesine alınmıştır. İvriz Kaya Anıtı da bunlardan bir tanesidir. Koruma amaçlı kararın alınması doğrultusunda beklentimiz devam etmektedir"

  • 8

    ivriz kaya anıtı, konya gezilecek yerler, konya, dünyanın ilk tarım anıtı
  • 9

    ivriz kaya anıtı, konya gezilecek yerler, konya, dünyanın ilk tarım anıtı
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin