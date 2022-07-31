Konya'nın denizi Karaburun Plajı tatilcilerin yeni gözdesi oldu

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı, tatil beldelerini aratmayan görüntüsüyle dikkat çekiyor. Plaj, günübirlik tatilcilerin yanısıra kamp yapmak isteyenlere de olanak sağlıyor.

Haberler - DHA 31.07.2022 - 01:30 | Son Güncelleme : 31.07.2022 - 01:35

Konya'nın denizi Karaburun Plajı tatilcilerin yeni gözdesi oldu - 1

Ovası'ndaki Beyşehir Gölü sahili, Akdeniz sahillerini aratmıyor. Plajı'na gelenler, gölde yüzüp sahilde güneşleniyor.

Konya'nın denizi Karaburun Plajı tatilcilerin yeni gözdesi oldu - 2

Konya'nın güneyindeki Beyşehir ilçesindeki gölün güneyi ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor.

Konya'nın denizi Karaburun Plajı tatilcilerin yeni gözdesi oldu - 3

Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde 3 plaj bulunuyor.

Konya'nın denizi Karaburun Plajı tatilcilerin yeni gözdesi oldu - 4

En uzun plaj olan Karaburun ise Akdeniz sahillerini aratmıyor. Gölde serinleyen Beyşehirliler, aynı zamanda meşe ormanları arasında kamp yapma olanağı da buluyor.

Konya'nın denizi Karaburun Plajı tatilcilerin yeni gözdesi oldu - 5

"SOSYAL MEDYADA GÖRÜP GELDİM"

Sosyal medyada görüp Beyşehir'e geldiğini, sahilde güneşlenip gölde yüzerek keyifli bir tatil yaptığını söyleyen Kübra Deniz, "Gebze'den buraya geldim. Burası Antalya'dan daha iyi diyebilirim, plaj olarak. Burayı sosyal medyada gördüm ilk başta, daha sonra arkadaş tavsiyesi üzerine geldim. Burası Konya'nın denizi diyebilirim. Daha önce Konya'da böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Öğrendikten sonra da ön yargılı bir şekilde buraya geldim ama geldiğime gayet memnunum" diye konuştu.

Konya'nın denizi Karaburun Plajı tatilcilerin yeni gözdesi oldu - 6

Beyşehir Belediyesi'nde görevli plaj sorumlusu Suat Sarıoğlan, Karaburun plajına artık Konya dışından tatilcilerin de geldiğini kaydetti.

Konya'nın denizi Karaburun Plajı tatilcilerin yeni gözdesi oldu - 7

Sarıoğlan, plaja gelenlerin mesire alanında karavan ve çadır kurma imkanı da bulabildiğini belirterek, ''Misafirler ön yargıyla geliyorlar. Burada bir göl var. Biz bir gidelim bakalım diye geliyorlar. Gelen herkes şaşırıyor. Konya'nın ortasında böyle bir plaj, böyle bir hava beklemiyorlar" dedi.

Konya'nın denizi Karaburun Plajı tatilcilerin yeni gözdesi oldu - 8
Konya'nın denizi Karaburun Plajı tatilcilerin yeni gözdesi oldu - 9
Konya'nın denizi Karaburun Plajı tatilcilerin yeni gözdesi oldu - 10
Konya'nın denizi Karaburun Plajı tatilcilerin yeni gözdesi oldu - 11
Konya'nın denizi Karaburun Plajı tatilcilerin yeni gözdesi oldu - 12

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