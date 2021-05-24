Konya'nın kuş cenneti Akgöl Sazlıkları binlerce flamingoyu ağırlıyor

Gümüş, Akgöl'de binlerce flamingo ve pelikanı görme, fotoğraflama şansı yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gün batımı tonlarının harika olduğu bir bölge. Gökyüzünde ve göl yüzeyinde oluşan muhteşem kızıllıkla kuş cennetinde büyüleyici fotoğraflar çekiyoruz. Böylelikle hem biz mutlu oluyoruz hem burayı görme imkanı olmayan insanlara bu güzellikleri gösteriyoruz. Konya havzasında bulunan Akgöl, kuşlar için bir vaha, bizim içinse adeta bir kuş cenneti, fotoğrafçılık açısından nadir bulunan bir mekan. Dernek olarak Akgöl'ün tanıtımına ve korunmasına elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz. Çünkü buranın Konya havzası için bulunmaz bir nimet olduğunu düşünüyorum"