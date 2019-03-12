Köpek balıklarının sörfçülerle yarışı
ntv.com.tr
Quabba Red Bluff sahili, Avustralya'da büyük dalga sörfü yapan deneyimli sörfçülerin favorilerinden. Burası aynı zamanda çölün Hint Okyanusu ile birleştiği nokta. Avustralyalı fotoğrafçı Sean Scott ailesiyle birlikte sörf ve kamp yapmaya Red Bluff'a gitti. Sörfçülerin fotoğraflarını çekerken büyük bir dalga içinde 2 metreden büyük iki köpek balığını görüntüledi. Scott, o gün suyun cam kadar berrak olmasını fırsat bilerek drone kullanarak bölgeyi havadan da fotoğrafladı. Sığ sularda 200'den fazla 'bronz balina avcısı' cinsi köpek balığı vardı. İşte o fotoğraflar...
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12Kaynak: Boredpanda