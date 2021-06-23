Köpekleri Tarçın ile karavanla Karadeniz turuna çıktılar

Fatma Özden gazetecilere, eşinin evliliklerinin ilk yıllarından itibaren karavan tutkusu olduğunu söyledi.

Kendisinin de eşine ayak uydurduğunu anlatan Özden, "Karadeniz turu 3-4 yıldır bizim planımızda vardı. Ama bir türlü gerçekleştirmek nasip olmadı. Şu anda Kastamonu'ya geldik. Buraya bayıldım. Bu gezi önce sağlıklı bir şekilde kalabilmek ve aynı zaman ülkemizin bu muhteşem güzelliklerini görebilmek için. Ben Romanya doğumluyum. Çifte vatandaşım. Beş dil biliyorum. Avrupa'yı rahatlıkla gezebiliyorum ama dönüp dolaşıp buraya geldiğimizde içim bir coşku ile doluyor" diye konuştu.