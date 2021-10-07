Korku ve heyecanın aynı anda yaşandığı dünyanın en tehlikeli köprüsü: Carrick-A-Rede Rope

Köprünün 350 yılı aşkın bir tarihe sahip olduğu düşünülüyor. Somon balıkçıları tarafından inşa edildiği öngörülen köprü seneler içinde birçok değişime uğradı. Köprü ilk olarak aslında Carrick Adası'na ulaşmanın bir yolu olarak ihtiyaçtan doğdu.