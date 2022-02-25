Kosovalı fotoğrafçı Nafis Lokvica şehrin yakın tarihine ışık tutuyor

Haberler - Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 12:02 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 12:03
Kosovalı fotoğrafçı Nafis Lokvica, mesleğe başladığı 1974'ten itibaren çektiği karelerle Prizren şehrinin görsel arşivini oluşturuyor.
Yugoslavya'nın çöküşü, Kosova Savaşı ve sonrasındaki Birleşmiş Milletler İdaresi ile Kosova'nın bağımsızlık süreci gibi önemli tarihi olayları ve şehirde yaşanan neredeyse bütün kültür sanat etkinliklerini arşivleyen Lokvica, fotoğraflarıyla Prizren ve Kosova'nın dönemsel ve kültürel değişikliklerini gözler önüne seriyor.
Lokvica, mesleğine olan tutkusu, anıları, fotoğraf ve video arşivini dijitalleştirme ile koruma sürecinde karşılaştığı zorlukları anlattı.
Eğitim yaşamı ve gençliğinde başka işlerde çalıştığını ancak fotoğraf çekmenin her zaman öncelikli tutkusu olduğunu belirten Lokvica, çektiği fotoğrafları arşivleme hobisinin zamanla tutkuya dönüştüğünü dile getirdi.
Arşivini dijital ortamda muhafaza etme çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Lokvica, "Arşivde bütün Prizren'deki olaylar var. Yugoslavya Savaşı, protestolar, Kosova Savaşı ve sonrasındaki olaylar, KFOR'un (NATO Barış Gücü) gelişi, Türk askerinin gelişi var” diye konuştu.
Evi ve iş yerinin şehrin merkezinde bulunması sayesinde olaylara çabuk yetişebildiğini söyleyen Lokvica, şöyle konuştu:
"Fotoğraf makinesi sürekli omuzumdaydı. Prizren'in tarihini, mekanları, eski evleri, sokakları, tek tek eski evlerin fotoğrafını çektim. Eski Prizren'de kapıcıklar vardı, evden eve komşuya geçmek için kullanılırdı. Eski Osmanlıdan kalma bir adet. Fotoğraf makinemle gezip bütün kapıcıkları çektim. Maalesef şimdi o evlerin çoğu yıkıldı."
Lokvica, beklentisinin, arşivinin şehrin kültürel mirasına hizmet etmesi olduğunu vurgulayarak, tarih profesörleri ve basılı eser hazırlayanların kendisinden fotoğraf ve bilgi için yardım istediğini bildirdi.
Prizren'deki kültür ve sanat hayatına da din ve ırk gözetmeksizin görselleriyle destek olduğunu belirten Lokvica, şunları söyledi:
"Türk askerinin, Mehmetçik'in Kosova'ya gelişi ve sonrasını yıllarca her adımını takip ettim, arşivledim. Onların burada millete ne kadar hizmet, ne kadar yardımları geçti hepsi belgeli çekim ve fotoğrafla. Türklerin bütün derneklerine yardımcı oldum. En çok tabii ki bizim ana derneğimiz Doğru Yol'u 1974'ten bugün hep takip ettim."