Kosovalı fotoğrafçı Nafis Lokvica şehrin yakın tarihine ışık tutuyor

"MEHMETÇİK'İN KOSOVA'YA GELİŞİ VE SONRASINI YILLARCA TAKİP ETTİM"

Prizren'deki kültür ve sanat hayatına da din ve ırk gözetmeksizin görselleriyle destek olduğunu belirten Lokvica, şunları söyledi:

"Türk askerinin, Mehmetçik'in Kosova'ya gelişi ve sonrasını yıllarca her adımını takip ettim, arşivledim. Onların burada millete ne kadar hizmet, ne kadar yardımları geçti hepsi belgeli çekim ve fotoğrafla. Türklerin bütün derneklerine yardımcı oldum. En çok tabii ki bizim ana derneğimiz Doğru Yol'u 1974'ten bugün hep takip ettim."