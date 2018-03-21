Kosova'nın en güzel şehri: Prizren (Prizren gezi rehberi)

Şadırvan Çeşmesi'nin ilerisinde, 15. yüzyılın sonlarına doğru ya da 16. yüzyılın başlarında inşa edildiği tahmin dilen Taş Köprü bulunuyor.

Tarih boyunca Prizren'de birçok taş köprünün yapılmasına rağmen, şehrine sembolü haline gelen Taş Köprü, Akdere Nehri'nin ikiye ayırdığı şehrin iki bölümünü birbirine bağlıyor.

1979 yılında meydana gelen seller nedeniyle tamamen yıkılan Taş Köprü, Prizren halkının gayretleriyle eski yapısına sadık kalınarak tekrar inşa edildi ve 1982 yılında açılışı gerçekleştirildi.

Uzunluğu 17 metre olan Taş Köprü sadece yayalar tarafından kullanılıyor.

Bir tarafında Arasta Köprüsü diğer tarafında halk tarafından "Aşk Köprüsü" olarak da adlandırılan Nalet Köprüsü bulunan Taş Köprü'nün karşısında da Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu yer alıyor.