Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 40 yıl önce bir kişinin düşüp ölmesi sonucu mahalle halkının korkup yaklaşamadığı, yıllarca gizli kalmış mavmavi suları ve şelaleleriyle dikkat çeken doğa harikası Acıpayam Kanyonu'nu Kurban Bayramı boyunca günde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti.

İHA - Anadolu Ajansı 26.07.2021 - 13:31

Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 1

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Acıpayam Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü.

Turizme kazandırılan Acıpayam Kanyonu'na ziyaretçi ilgisi her geçen gün artıyor.

Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 2

Yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahip, dev kayalıkların arasından akan tertemiz suyu ile dikkatleri çeken Acıpayam Kanyonu, kimi bölgelerde birikintiler oluşturan masmavi suyuyla da eşsiz bir güzellik sunuyor.

Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 3

40 yıl önce bölgede yaşayan bir kişinin kanyondan düşerek ölmesinin ardından, mahalle halkı ya kendilerinin ya da hayvanlarının düşmesinden korkarak yaklaşmaya çekindiği kanyon bu zamana kadar gizli kalarak bu doğal güzelliğini korudu.

Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 4

Ormanlık alanda bulunan ve içinde yaklaşık 10 kilometrelik doğal yürüme alanının bulunduğu kanyon, hava sıcaklığının arttığı günlerde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 5

Kurban Bayramı tatili döneminde Denizli'nin yanı sıra çevre illerden gelen doğa, fotoğraf ve kamp tutkunlarının uğrak merkezi kanyona çam ormanlarının arasından geçilerek ulaşılabiliyor.

Bölgeye gelenler kayalara çivilerle monte edilen 50 metrelik ahşap platformla kanyonun içerisine ulaşarak doğal safari yapma şansı buluyor.

Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 6

"BURAYA GELENLER KANYONDAN AYRILMAK İSTEMİYOR"

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, ilçenin doğal güzellikleriyle isminden söz ettirmeye başladığını ve birçok kişinin stresten uzaklaşmak amacıyla bölgeye geldiğini söyledi.

1980'de bir kişinin kanyona düşerek hayatını kaybettiğini, bu olay nedeniyle yöre halkının uzun süre bölgeye gitmeye korktuğunu anlatan Şevkan, "Uzun süre köylüler oradan korkmuştu, 'biz de düşeriz' diye. Kanyonda yaptığımız çalışmalarla korkulan yeri adeta cennete çevirdik. Artık herkes koşarak geliyor. Yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya başladık. Kanyonumuzun doğal güzelliğini artık tüm vatandaşlarımız gördü. Buraya gelenler kanyondan ayrılmak istemiyor" dedi.

Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 7

GÜNDE YAKLAŞIK 5 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Kurban Bayramı tatilinde kanyonun yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Şevkan, "Kanyonda günlük ziyaretçi sayısı yaklaşık 5 bin kişiye ulaştı. Pandemi sonrası yaşanan normalleşmeyle kanyonumuz oldukça ilgi görüyor" diye konuştu.

Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 8

İstanbul'dan gelen Nasuf Yağlı, kanyonu çok beğendiğini anlatarak, "Harika bir kanyon. Çok güzel bir yer olmuş. İstanbul'a döndüğümde arkadaşlarıma muhakkak tavsiye edeceğim" dedi

Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 9

Aydın'dan gelen Hüseyin Yağ ise "Gayet güzel bir kanyonmuş. Gezilmesi gereken yerlerin artık başında gelir diye düşünüyorum. Ortam kalabalık ama her şey güzel" şeklinde konuştu.

Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 10

Gamze Nur ise bayram tatili için geldikleri kanyona hayran kaldıklarını ve gelecek yıl bir daha gelmek istediklerini belirtti.

Kent merkezinden gelen Nergis Suyun da kanyonun bir doğa harikası olduğunu dile getirerek, suyunun soğuk, manzaranın büyüleyici olduğunu aktardı.

Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 11

Antalya'dan 8 aylık oğluyla gelen Osman Kaçar da uzun zamandır kanyona gelmek istediklerini anlatarak, "Bayram tatilinde kısmet oldu. Kanyonun içinde yürümek çok güzeldi. Hakikaten harika bir yer olmuş. Herkese tavsiye edeceğim" dedi.

Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 12
Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 13
Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 14
Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 15
Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 16
Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 17
Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 18
Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 19
Köy halkının korkup yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonu'na tatilci ilgisi - 20

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