Köy yaşantısı "Çiftlik Turizmi" ile gelecek kuşaklara aktarılacak

Kılıçbey, yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmalarda sona geldiklerini, projeyi benimseyen köylülerin de alternatif turizm kaynağı olması için projeye dört elle sarıldıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köylüler, evlerinin bahçesinde yerli ve yabancı misafirleri ağırlayacak. Köy evini ziyaret edenler de evin bahçesinde tarihe yolculuk edecek, Kars'ta geçmiş dönemlerde insanların nasıl tarım ve hayvancılık yaptığını görecek, o d��nemleri bahçelerde bulunan asırlık aletlerle tanıyacak. Avrupa'da benzeri projelerle köyler turizme kazandırılmış. Eğer başarı sağlarsak Türkiye'nin yeni turizm potansiyeli, Kars'ın köyleri olacak.