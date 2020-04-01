Köye güvenlik için yaptıkları demir kapıyı corona için kullanıyorlar

KAPI BU KEZ CORONADAN KORUNMAK İÇİN KULLANILIYOR Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, mahalle sakinleri demir kapıyı bu kez corona virüsten korunmak için kullanıyor. Kapının üzerine, ”korona var misafir kabul etmiyoruz” yazısını asan bölge halkı, gelenlerin ise ateşlerini ölçerek içeri öyle alıyorlar.

BU KÖYE MİSAFİRDE GİREMEZ, CORONA DA Köylerinde yaşayanların sayısının az olması nedeniyle, hırsızlardan ve yaban hayatından korunmak için kapıyı yaptıklarını ifade eden Necati Çelik, ”Köyümüz eskiden kalabalıktı. Şimdi ise yaşayanların sayısı oldukça az. Köyün tek girişi olan asma köprüyü bir avantaja çevirmek istedik. Köprünün ortasına asma kilitli demir kapı yaptık. Bu sayede bizim haberimiz olmadan köye giren çıkan olmuyor. Son günlerde dünyayı ve ülkemizi saran corona kabusu nedeniyle bizde tedirginiz. Bu nedenle köye misafir kabul etmiyoruz. Gelenlerin ise ateşini ölçüyoruz, ateşleri yoksa içeri alıyoruz, varsa sağlık ekiplerine haber veriyoruz” dedi.