Köye güvenlik için yaptıkları demir kapıyı corona için kullanıyorlar

Artvin
'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, evlerine ulaşabilmeleri için DSİ tarafından yapılan 70 metrelik asma köprünün ortasına, dört yıl önce güvenlik nedeniyle demir kapı taktırdı. Köyün bir bölümü ve yolları Deriner Barajı su tutmasının ardından sular altında kalırken, mahalleye ulaşımı sağlamak için DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, yüksekliği 100 metre, genişliği 1,6 metre olan 70 metrelik asma köprü inşa etti. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan 5 haneli Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, ulaşımın sağlandığı asma köprünün ortasına hırsızlar ve yaban hayvanlarından korunmak için kendi imkanlarıyla asma kilitli demir kapı yaptırdı. Etrafını demir tellerle çeviren kapıdan anahtarı olmayan giremiyor.