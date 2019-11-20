Köyüne dönen turizmci, hayalini gerçekleştirip tarımla turizmi bir araya getirdi

Menteşe'nin kırsal Yenice Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Çağlar Bozkurt, 17 yaşına kadar tarımla uğraştı. Muğla'da lise eğitimini tamamlayan Bozkurt, Akdeniz Üniversitesi'nin otomotiv bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl turizm acentesinde çalıştı. Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde ailesi tarafından işletilen apart otelin başına geçen Bozkurt, çocukluk hayali olan tarım ve turizmi bir arada buluşturmak için kolları sıvadı.