Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 10.03.2021 - 11:42
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, sarıçam ormanlarıyla kaplı pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.
Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen Sarıkamış Cıbıltepe, kristal karı ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.
Kars il merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde, 2 bin 830 yatak kapasiteli 2'si 5, 3'ü 4 yıldızlı 7 otel ile çok sayıda apart bulunuyor.
Kayak merkezi, sarıçam ormanlarıyla kaplı yüksek bir plato üzerinde yer alıyor.
Alp ve kuzey disiplini kayak uygulamaları ile kayak safari ve kızaklı gezilerin de yapılabildiği kayak merkezi, snowboard sporu için hazırlanmış pistleriyle de kayakseverlerin ilgisini çekiyor.
Beş kilometre kesintisiz kayak yapılabilen ve farklı uzunluklarda 10 pisti bulunan kayak merkezinin 1. etap pistinde ise yerli ve yabacı turistlere gece kayağı imkanı sunuluyor.
Yılın birçok günü güneşli geçmesine rağmen çığ tehlikesi bulunmayan merkezde, kar kristal özelliğini kaybetmiyor.
Dünyada sadece Alp Dağları'na mahsus olan "kristal kar" özelliğiyle Sarıkamış, sayılı kayak merkezleri arasında.
Nem oranının çok düşük olmasından ötürü yağan kar buzlanmayıp, yağdığı andaki kristalize formunu çok uzun süre muhafaza ediyor.
Saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip 5 telesiyeji bulunan Sarıkamış Cıbıltepe'ye, 2019 yılında Avusturya'dan gelen denetim firması yetkililerince 4 gün boyunca telesiyej sistemlerinde yapılan 1700 testin ardından "Tam Bağımsız Tesis Çalıştırma Belgesi" verildi.