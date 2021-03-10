Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe

Yüksek bir plato üzerinde yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, ormanlar arasında kristal karla kaplı pistleriyle ön plana çıkıyor. Dünyaca ünlü Alp Dağları'ndaki kristal kar kalitesiyle aynı olan Sarıkamış'ın kristal karı, yılın 5 ayı Sarıkamış'ı farklı kılan özelliğe sahip.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 10.03.2021 - 11:42

Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 1

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, sarıçam ormanlarıyla kaplı pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen Sarıkamış Cıbıltepe, kristal karı ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 2

Kars il merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde, 2 bin 830 yatak kapasiteli 2'si 5, 3'ü 4 yıldızlı 7 otel ile çok sayıda apart bulunuyor.

Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 3

Kayak merkezi, sarıçam ormanlarıyla kaplı yüksek bir plato üzerinde yer alıyor.

Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 4

YILIN BİRÇOK GÜNÜ GÜNEŞLİ VE ÇIĞ TEHLİKESİ YOK

Alp ve kuzey disiplini kayak uygulamaları ile kayak safari ve kızaklı gezilerin de yapılabildiği kayak merkezi, snowboard sporu için hazırlanmış pistleriyle de kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 5

Beş kilometre kesintisiz kayak yapılabilen ve farklı uzunluklarda 10 pisti bulunan kayak merkezinin 1. etap pistinde ise yerli ve yabacı turistlere gece kayağı imkanı sunuluyor.

Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 6

Yılın birçok günü güneşli geçmesine rağmen çığ tehlikesi bulunmayan merkezde, kar kristal özelliğini kaybetmiyor.

Dünyada sadece Alp Dağları'na mahsus olan "kristal kar" özelliğiyle Sarıkamış, sayılı kayak merkezleri arasında.

Nem oranının çok düşük olmasından ötürü yağan kar buzlanmayıp, yağdığı andaki kristalize formunu çok uzun süre muhafaza ediyor. 

Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 7

"TAM BAĞIMSIZ TESİS ÇALIŞTIRMA BELGESİ"NE SAHİP

Saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip 5 telesiyeji bulunan Sarıkamış Cıbıltepe'ye, 2019 yılında Avusturya'dan gelen denetim firması yetkililerince 4 gün boyunca telesiyej sistemlerinde yapılan 1700 testin ardından "Tam Bağımsız Tesis Çalıştırma Belgesi" verildi.

Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 8
Yeni telesiyej yapılan kayak merkezinde daha önce 14 dakikada gidilebilen zirveye şimdi 5 dakikada ulaşılabiliyor.
Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 9
Kayak merkezi, bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası kayak organizasyonuna da başarıyla ev sahipliği yaptı.
Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 10
Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 11
Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 12
Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 13
Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 14
Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 15
Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 16
Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe - 17

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