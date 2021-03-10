Kristal kar diyarı: Sarıkamış Cıbıltepe

YILIN BİRÇOK GÜNÜ GÜNEŞLİ VE ÇIĞ TEHLİKESİ YOK

Alp ve kuzey disiplini kayak uygulamaları ile kayak safari ve kızaklı gezilerin de yapılabildiği kayak merkezi, snowboard sporu için hazırlanmış pistleriyle de kayakseverlerin ilgisini çekiyor.