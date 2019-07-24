'Küçük 1 aile' bisikletiyle Göbeklitepe yolunda

Geçtikleri yerlerdeki yöre halkının samimiyetine ve sıcakkanlılığına şahit olduklarını dile getiren Pekçedenöz, "Bizi tanımayan insanlar kapılarını ve sofralarını açtı. Bir köy evinde sadece su istedik ama o insanlar bizi sofralarına davet etti. Yağmura yakalandığımızda ise başka bir aile evlerinin kapılarını bize açtı. Bu tür yardımlaşma ve dayanışmaya büyük şehirlerde şahit olmak zor. Eğer bisiklet yolculuğuna çıkmasaydık bunları yaşayamazdık" diye konuştu.