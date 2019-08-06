'Küçük 1 aile' bisikletle 27 günde Göbeklitepe'ye ulaştı

Gerçekten çok zorlu yerlerden geçtik tehlikeler atlatmadık mı atlattık. Yani özellikle sürücüler sesleniyorum buradan lütfen bisikletli gördüğünüz zaman onlara biraz daha saygılı olun. Yanlarından, dibinden değil de biraz daha mesafe koyarak geçin. Dibimizden geçtikleri zaman ister istemez bir rüzgar bütün dengemizi bozuyor bu konuda sürücülerin biraz daha dikkatli olması gerek. Çünkü yollar hepimizin, arabaların değil. Bundan dolayı sürücülerin daha dikkatli olmalarını, biraz daha saygılı olmalarını istiyorum” dedi.