'Küçük ev' akımı Türkiye'de yaygınlaşıyor (Tiny House)

Düştegör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika'da ve Yeni Zelanda'da görülen küçük ev örneklerinin ağırlığı 10 bin 500 kilogramı bulabiliyor fakat Türkiye'de ruhsat alabilmek için ürünün en fazla 3 bin 500 kilogram olması gerekiyor. Bu da mobil evlerin büyüklüğünün yaklaşık 20 metrekare civarında olması anlamına geliyor. Küçük evi çekmeye uygun aracı olmayanlar ürünü satın aldıkları firma ya da tekme çekiciler aracılığıyla yer değiştirebiliyor. Ürünlerin fiyatları ise 90 bin ile 200 bin lira aralığında değişiyor"

Düştegör, bu evlere kasko da yapılabildiğini aktararak, firmaların anlaştığı bankalardan da kredi almanın mümkün olduğunu aktardı.