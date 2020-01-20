'Küçük Venedik' yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlayacak

Aktaş, Bursa'nın turizm anlamında en önemli değerlerinden birinin de Gölyazı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ocak ayına rağmen burada eşsiz bir ortam var. Bütünüyle sit alanı olan bu bölge tarihi mirasın önemli izlerini bağrında barındırıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak önemli işlere imza attık. Birileri gibi algı yapmıyoruz, bizatihi hizmet ediyoruz ve bu hizmetimizin karşılığını sahada görüyoruz. Alt ve üstyapıda şu ana kadar yaklaşık 25 milyon liralık yatırım yaptık. Gölyazı'yı bu yaz çok hareketli günler bekliyor. Çünkü bundan sonra tanıtımına ağırlık vereceğiz. Bu güzelliklerden başta Gölyazılılar olmak üzere hepimiz istifade edeceğiz"