Kudüs'te Ramazan heyecanı: Rengarenk ışıklar ve kandillerle süslendi

Mescid-i Aksa’nın en önemli kapılarından Hutta Kapısı çevresi sakinlerince kurulan Hutta Gençlik Komitesi Sözcüsü Samir Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Her yıl olduğu gibi ramazan ayı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Böylece Harem-i Şerif’e ibadet için gelenleri karşılayacağız.” dedi.