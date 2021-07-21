Kurban Bayramı tatilinde Marmara'daki adaların nüfusu 15 kat arttı

DHA 21.07.2021 - 09:31
Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, sahil kentlerine akın etti. Marmara Denizi’ndeki adalar da tatilcilerden yoğun ilgi gördü.
Toplam nüfusu yaklaşık 15 bin olan Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarına bu rakam, Kurban Bayramı tatilinde 15 kattan fazla arttı.
Yoğunluk nedeniyle belediye personellerinin izinleri iptal edildi.
Tatilcilerin en fazla tercih ettiği ada ise Avşa Adası oldu. Plajlardaki yoğunluk da dikkat çekti.
Belediyede tüm izinlerin kaldırıldığını ve 24 saat esasına göre çalışıldığını belirten Aksoy sözlerine şöyle devam etti:
"Çok güzel bir bayramı kazasız ve belasız geçireceğiz. Denizlerimiz temiz. Açıklarda biraz müsilaj olsa da sahiller temiz"