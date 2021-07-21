Kurban Bayramı tatilinde Marmara'daki adaların nüfusu 15 kat arttı

Marmara Denizi'ndeki adalar, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, toplam nüfusu 15 bin olan Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarının nüfusunun 15 kat arttığını söyledi.

DHA 21.07.2021 - 09:31

Kurban Bayramı tatilinde Marmara'daki adaların nüfusu 15 kat arttı - 1

Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, sahil kentlerine akın etti. Marmara Denizi’ndeki adalar da tatilcilerden yoğun ilgi gördü. 

Kurban Bayramı tatilinde Marmara'daki adaların nüfusu 15 kat arttı - 2

Toplam nüfusu yaklaşık 15 bin olan Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarına bu rakam, Kurban Bayramı tatilinde 15 kattan fazla arttı.

Kurban Bayramı tatilinde Marmara'daki adaların nüfusu 15 kat arttı - 3

Yoğunluk nedeniyle belediye personellerinin izinleri iptal edildi.

Tatilcilerin en fazla tercih ettiği ada ise Avşa Adası oldu. Plajlardaki yoğunluk da dikkat çekti.

Kurban Bayramı tatilinde Marmara'daki adaların nüfusu 15 kat arttı - 4

"YER KALMADI"

Adalardaki otel ve pansiyonda yer kalmadığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarında bütün oteller, moteller, pansiyonlar olduğu gibi dolu. Evlerdeki kalabalık arttı. Nüfus 15 kat arttı" diye konuştu.
Kurban Bayramı tatilinde Marmara'daki adaların nüfusu 15 kat arttı - 5

Belediyede tüm izinlerin kaldırıldığını ve 24 saat esasına göre çalışıldığını belirten Aksoy sözlerine şöyle devam etti: 

"Çok güzel bir bayramı kazasız ve belasız geçireceğiz. Denizlerimiz temiz. Açıklarda biraz müsilaj olsa da sahiller temiz"

Kurban Bayramı tatilinde Marmara'daki adaların nüfusu 15 kat arttı - 6

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