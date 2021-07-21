Kurban Bayramı tatilinde Marmara'daki adaların nüfusu 15 kat arttı

Belediyede tüm izinlerin kaldırıldığını ve 24 saat esasına göre çalışıldığını belirten Aksoy sözlerine şöyle devam etti:

"Çok güzel bir bayramı kazasız ve belasız geçireceğiz. Denizlerimiz temiz. Açıklarda biraz müsilaj olsa da sahiller temiz"