Küre Dağları'nın yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bartın'dan başlayarak Kastamonu'ya kadar uzanan, yüzlerce hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan Küre Dağları Milli Parkı'nda, yaban hayatı fotokapan ile görüntüleniyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip 37 bin hektarlık milli parkta, "Küre Dağları Milli Parkı'nın Fauna Çeşitliliğinin Arşivlenmesi Projesi" kapsamında yaban hayatını korumak, görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara 50 fotokapan yerleştirildi.
Fotokapanlar, Küre Dağları Milli Parkı'nda yaşayan yaban kedisi, su samuru, karaca, yaban domuzu ve ayı gibi hayvanları görüntüledi.
Bölgede yaklaşık 4 yıldır devam eden çalışmalarda, bir boz ayının iki ayağı üzerine kalkması ve ağaçta kendisini kaşıması en ilgi çeken görüntüler arasında yer aldı.