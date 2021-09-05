Kuruyan Akşehir Gölü'nün ortasında araçla gezilebiliyor

DHA 05.09.2021 - 10:54
Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, geçmiş yıllarda onlarca balık türüne sahip, çevresindeki köylerdeki insanların geçim kaynağı olan Akşehir Gölü, bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu.
Kuruyan gölde otomobille uçtan uca gezilebilirken, köylülerin bazıları büyükbaş hayvanlarını otlatıyor.
Akşehir Gölü'nün çevresindeki tarlalarda derin sondajların yapıldığına ve yer altı sularının da giderek daha derinden çıkarılmaya başladığını söyleyen Nalbantçılar, buradaki suların da azalmasıyla gölün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.
Jeolojik tarihte Konya Gölü'nde olduğu gibi Akşehir Gölü'nün bulunduğu alana da binalar yapılabileceğini ifade eden Nalbantçılar, "Şu an bizler Konya Gölü üzerinde evlerimizi yapıp oturmaktayız. Benzer bir fotoğrafı, bugün Akşehir Gölü içinde düşünmemiz mümkün olacaktır" dedi.
Gölün kurtulması için önlemler alınması gerektiğini belirten Nalbantçılar "Birincisi vahşi olarak yer altından temin ettiğimiz suyu, bugün itibarıyla sonlandırdığımız takdirde bile belki onlarca yıl sonra faydasını göreceğimiz bir durum ortaya çıkacaktır. Yüzey suların bu denli önünün tıkandığı ortamdan, onları artık gölü besler hala getirmeliyiz" diye konuştu.