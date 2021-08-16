Kuşadası su altı zenginliğiyle dalış tutkunlarını cezbediyor

Kuşadası'nın 7'den 70'e herkesin güvenle dalış yapabileceği bir yer olduğunu kaydeden Kotan, “Kuşadası sadece kültürel yönden değil doğal zenginlikleri ile de ön planda olan bir yer. Su altında yaşayan canlıların yuvalanmalarını tamamladığı uçak batığı ile zengin su altı yaşamının doğal olarak sergilendiği bu bölgenin mutlaka görülesi gerektiğine inanıyorum. Kuşadası’nda bulunan tüm dalış okulları profesyonel ekip ve ekipmanları ile hizmet veriyor” diyerek su altındaki yaşamı da görmek isteyenlerin mutlaka Kuşadası'nda dalış yapmasını tavsiye etti.