Kuşadası su altı zenginliğiyle dalış tutkunlarını cezbediyor

İHA 16.08.2021 - 12:55
Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ali Kotan, Kuşadası’ndaki hava şartlarının 12 ay dalışa imkan sağlaması ve her seviyedeki dalgıçların faaliyette bulunabileceği ve su altı zenginliği ile de öne çıktığını belirtti.
Karadaki yaşam ve güzelliler kadar su altında da gezilip görülmeye değer muhteşem güzelliklerin olduğunu kaydeden Ali Kotan, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin turizm odaklı yaptığı yatırımlarda sadece karada değil denizde ve denizin dibinde de devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin projesi ile dalış turizmi için deniz dibine uçak batırıldı. Hava şartları ve su sıcaklığı da oldukça uygun olan Kuşadası yılın 12 ayı dalışa müsait diyerek dalış tutkunlarını Kuşadası'na davet etti.
Kuşadası'nın 7'den 70'e herkesin güvenle dalış yapabileceği bir yer olduğunu kaydeden Kotan, “Kuşadası sadece kültürel yönden değil doğal zenginlikleri ile de ön planda olan bir yer. Su altında yaşayan canlıların yuvalanmalarını tamamladığı uçak batığı ile zengin su altı yaşamının doğal olarak sergilendiği bu bölgenin mutlaka görülesi gerektiğine inanıyorum. Kuşadası’nda bulunan tüm dalış okulları profesyonel ekip ve ekipmanları ile hizmet veriyor” diyerek su altındaki yaşamı da görmek isteyenlerin mutlaka Kuşadası'nda dalış yapmasını tavsiye etti.