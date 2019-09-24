Kuşadası'na üç kruvaziyer gemisi ile 2 bin 630 turist geldi
DHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana bu sabah 3 kruvaziyer gemisi demir attı. Liman Genel Müdürü Aziz Güngör, "Üç kruvaziyer gemisiyle 2 bin 630 ve 1500 personel kente geldi" dedi.
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1Kruvaziyer turizminin önde gelen limanlarından Kuşadası Limanı'na bu sabah, Bahama bayraklı 'Wind Star', Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' ve Bahama bayraklı 'Seven Seas Voyager' isimli 3 kruvaziyer gemisi yanaştı.
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2Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı yolcuların bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi turuna katıldı.
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3Tur programına katılmayanlar ise ilçe merkezini gezip, alışveriş yapmayı tercih etti.
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4Liman Genel Müdürü Aziz Güngör, "Üç kruvaziyer gemisiyle 2 bin 630 ve 1500 personel kente geldi. Bu yılın ilk 9 ayında 150 gemi ile 142 bin 648 yolcu kenti ziyaret etti. Ayrıca 359 feribot ile 64 bin 211 yolcu da kente uğradı" dedi.
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5Yılın son 3 ayında 48 kruvaziyer gemisiyle birlikte 57 bin 552 gemi yolcu ayrıca 123 feribotla 10 bin 645 yolcunun ilçeye gelmesini beklediklerini kaydetti.
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