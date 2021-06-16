Kütahya'daki Eğrigöz Dağı'nın zirvesindeki doğal gölet keşfedilmeyi bekliyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan Eğrigöz Dağı’ndaki saklı kalmış doğal gölet turizme kazandırılmayı bekliyor.

Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 12:19

Kütahya'daki Eğrigöz Dağı'nın zirvesindeki doğal gölet keşfedilmeyi bekliyor - 1

Kütahya'nın Emet ilçesi Yenice köyüne 16 kilometre uzaklıktaki Tahtalı mevkisinde 2 bin 72 metre rakımda bulunan Eğrigöz Dağı’nın zirvesindeki gölet yağmur ve kar sularından oluşuyor.

Kütahya'daki Eğrigöz Dağı'nın zirvesindeki doğal gölet keşfedilmeyi bekliyor - 2

Etrafı yüksek kayalarla ve karaçamlarla çevrili gölet, doğa ve kamp tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kütahya'daki Eğrigöz Dağı'nın zirvesindeki doğal gölet keşfedilmeyi bekliyor - 3

Yenice Köyü Muhtarı Akın Gürkan, eşsiz doğal güzelliklere sahip olan bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Kütahya'daki Eğrigöz Dağı'nın zirvesindeki doğal gölet keşfedilmeyi bekliyor - 4

Gürkan, "Dağın zirvesindeki gölet, kamp için ve doğa sporları için eşsiz güzelliktedir. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelebilecek bir konumdadır. Doğa ile iç içe bulunan krater gölümüze herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kütahya'daki Eğrigöz Dağı'nın zirvesindeki doğal gölet keşfedilmeyi bekliyor - 5
Kütahya'daki Eğrigöz Dağı'nın zirvesindeki doğal gölet keşfedilmeyi bekliyor - 6
Kütahya'daki Eğrigöz Dağı'nın zirvesindeki doğal gölet keşfedilmeyi bekliyor - 7
Kütahya'daki Eğrigöz Dağı'nın zirvesindeki doğal gölet keşfedilmeyi bekliyor - 8

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