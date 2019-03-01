Kuzey ışıkları yine büyüledi
Reuters
Finlandiya’da kuzey ışıkları yine benzersiz görüntüler oluşturdu.
-
1
Finlandiya'nın Laponya bölgesi bir kez daha büyülü bir gökyüzü olayına sahne oldu.
-
2
Kuzel ışıklarını görmek için çok sayıda turist bölgeye akın etti.
-
3
Lehtijarvi’ye giden turistler, üstü camla kaplı eskimo evlerinde (iglo) kalarak kuzey ışıklarını izleyebiliyor.
-
4
Kuzey ışıkları, görülebilecek en güzel doğa olaylarından biri olarak kabul ediliyor.
-
5
Aurora Borealis olarak da bilinen kuzey ışıkları, dünyanın manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu gökyüzünde ortaya çıkan doğal ışımalar olarak tanımlanıyor.
-
6
Kuzey Kutbu'nda yaşayan ilk insanlar, kuzey ışıklarının aslında gökyüzünde "danseden ruhlar" olduğuna inanıyordu.
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12