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Kuzey ışıkları yine büyüledi

Reuters

Finlandiya’da kuzey ışıkları yine benzersiz görüntüler oluşturdu.

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    Finlandiya'nın Laponya bölgesi bir kez daha büyülü bir gökyüzü olayına sahne oldu.

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    Kuzel ışıklarını görmek için çok sayıda turist bölgeye akın etti.

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    Lehtijarvi’ye giden turistler, üstü camla kaplı eskimo evlerinde (iglo) kalarak kuzey ışıklarını izleyebiliyor.

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    Kuzey ışıkları, görülebilecek en güzel doğa olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

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    Aurora Borealis olarak da bilinen kuzey ışıkları, dünyanın manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu gökyüzünde ortaya çıkan doğal ışımalar olarak tanımlanıyor.

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    Kuzey Kutbu'nda yaşayan ilk insanlar, kuzey ışıklarının aslında gökyüzünde "danseden ruhlar" olduğuna inanıyordu.

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