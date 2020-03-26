Kuzey Işıkları'nı evinizin oturma odasına aktarabilirsiniz

Doğanın gökyüzünü rengarenk boyadığı muhteşem gösteri Kuzey Işıkları'nı karlı Kanada'daki bir kameradan doğrudan oturma odanıza canlı olarak aktarabilirsiniz. Nasıl mı?

ntv.com.tr 26.03.2020 - 10:57

Şu anda hepimizin iyi bir yolculuğa ihtiyacı var. Kanada'dan yeni bir canlı yayın tam olarak bunu sağlıyor.

Corona virüs salgını devam ederken hayatın tamamen durmaması, insanların motive olması için Türkiye de dahil dünyanın birçok yerinde canlı yayınlar yapılıyor. 

Ve şimdi evde izlemek için muhteşem bir seçeneğiniz daha var.

Her gezginin hayallerini süsleyen doğa olayı Kuzey Işıkları ya da diğer adıyla Aurora Borealis.

GÖKYÜZÜNÜN GÖRSEL ŞÖLENİ: KUZEY IŞIKLARI

Kuzey Işıkları'nı aşağıdaki linkle evinizin oturma odasına canlı olarak aktarabilirsiniz. 

https://explore.org/livecams/aurora-borealis-northern-lights/northern-lights-cam

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