Kuzey Işıkları'nı evinizin oturma odasına aktarabilirsiniz

ntv.com.tr 26.03.2020 - 10:57
Şu anda hepimizin iyi bir yolculuğa ihtiyacı var. Kanada'dan yeni bir canlı yayın tam olarak bunu sağlıyor.
Corona virüs salgını devam ederken hayatın tamamen durmaması, insanların motive olması için Türkiye de dahil dünyanın birçok yerinde canlı yayınlar yapılıyor.
Ve şimdi evde izlemek için muhteşem bir seçeneğiniz daha var.
Her gezginin hayallerini süsleyen doğa olayı Kuzey Işıkları ya da diğer adıyla Aurora Borealis.
Kuzey Işıkları'nı aşağıdaki linkle evinizin oturma odasına canlı olarak aktarabilirsiniz.
https://explore.org/livecams/aurora-borealis-northern-lights/northern-lights-cam