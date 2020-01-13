Kuzeyde karlı bir macera (İgloo oteller)

Kış tatilleri farklı bir büyüye sahip oluyor… Doğanın bembeyaz bir örtüyle kaplanarak dinginleştiği ve soğuk havanın insanı zindeleştirdiği kış tatillerinde konaklama tercihlerini seçerkenki kriterlerimiz de değişiyor. Kimimiz ayrıcalıklı bir lüks seviyesine sahip kayak otellerinde, pistlerin yanı başında olmayı tercih ederken kimimiz huzurla dolu doğayla baş başa kalabileceğimiz daha butik seçimler yapabiliyoruz. Bazen de farklı tasarımları ve konumlarıyla başbaşka bir deneyim yaşatan ilginç otelleri tercih edebiliyoruz. İşte kış tatili tutkunları için Brandlifemag.com'un Hotels.com sitesinden derlediği kışın ‘buz gibi bir molanın’ keyfini çıkarmanız için dünyanın en iyi üç buz oteli ve iglosu... Siz de bu karlı maceraya atılmak ister misiniz?

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Icehotel, İsveç

İsveç’in Jukkasjärvi kasabasında 1989 yılında kurulan ve dünyanın ‘ilk buz oteli’ olan Icehotel her kış konuklarına kar, buz ve ışıktan adeta bir sanat şöleni yaşatıyor.

Otel, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların ellerinde her yıl yeniden hayat buluyor. Konaklamanız boyunca aralarında köpek kızağı turu, Kuzey Işıkları safarisi ve kros kayağının da bulunduğu bir dizi etkinliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Villa Iglu, Finlandiya

Kuzey Finlandiya’da yer alan Villa Iglu, Ruka Kayak Bölgesine yakın bir konumda bulunuyor. Otelde konforlu yatağınızdan ayrılmadan Kuzey Işıkları’nın keyfini çıkarabilirsiniz çünkü otelin odaları arasında duvarları ve tavanı camdan olan bir iglo bulunuyor. 

Dilerseniz yine cam tavanlı sıcacık ahşap kulübelerde konaklama şansınız da var. Akşam yemeğinizi Ren ve Kanada geyiği gibi yerel etleri servis eden İsviçre tarzındaki Fondue adlı restoranında yedikten sonra, açık havada, göl kenarında sauna ve jakuzi keyfi yapabilirsiniz.

Igluhut, Finlandiya

Kendinizi tam anlamıyla kış doğasının kollarına bırakmak istiyorsanız Igluhut harika bir tercih olacak. Güney Finlandiya bölgesindeki Espoo’da yer alan otel, Nuuksio Ren Geyiği Parkı’nın karlarla örtülü çam ağaçları arasında bulunan ağaç evlere sahip.

Konforlu ağaç ev odanızda Ren geyiklerini besleyip fotoğraflayabilir ve doğayla gerçekten bir bütün olmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

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