Kuzeyde karlı bir macera (İgloo oteller)

Icehotel, İsveç İsveç’in Jukkasjärvi kasabasında 1989 yılında kurulan ve dünyanın ‘ilk buz oteli’ olan Icehotel her kış konuklarına kar, buz ve ışıktan adeta bir sanat şöleni yaşatıyor.

Otel, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların ellerinde her yıl yeniden hayat buluyor. Konaklamanız boyunca aralarında köpek kızağı turu, Kuzey Işıkları safarisi ve kros kayağının da bulunduğu bir dizi etkinliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kuzey Finlandiya’da yer alan Villa Iglu , Ruka Kayak Bölgesine yakın bir konumda bulunuyor. Otelde konforlu yatağınızdan ayrılmadan Kuzey Işıkları’nın keyfini çıkarabilirsiniz çünkü otelin odaları arasında duvarları ve tavanı camdan olan bir iglo bulunuyor.

Dilerseniz yine cam tavanlı sıcacık ahşap kulübelerde konaklama şansınız da var. Akşam yemeğinizi Ren ve Kanada geyiği gibi yerel etleri servis eden İsviçre tarzındaki Fondue adlı restoranında yedikten sonra, açık havada, göl kenarında sauna ve jakuzi keyfi yapabilirsiniz.