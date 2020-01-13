Kuzeyde karlı bir macera (İgloo oteller)

Otel, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların ellerinde her yıl yeniden hayat buluyor. Konaklamanız boyunca aralarında köpek kızağı turu, Kuzey Işıkları safarisi ve kros kayağının da bulunduğu bir dizi etkinliğin keyfini çıkarabilirsiniz.
Kuzey Finlandiya’da yer alan Villa Iglu, Ruka Kayak Bölgesine yakın bir konumda bulunuyor. Otelde konforlu yatağınızdan ayrılmadan Kuzey Işıkları’nın keyfini çıkarabilirsiniz çünkü otelin odaları arasında duvarları ve tavanı camdan olan bir iglo bulunuyor.
Kendinizi tam anlamıyla kış doğasının kollarına bırakmak istiyorsanız Igluhut harika bir tercih olacak. Güney Finlandiya bölgesindeki Espoo’da yer alan otel, Nuuksio Ren Geyiği Parkı’nın karlarla örtülü çam ağaçları arasında bulunan ağaç evlere sahip.