Likya Yolu'nda artık kimse kaybolmayacak

KİTLESEL TURİZMDEN EKO TURİZME GEÇİŞ

Kemer Yürüyüş Parkurları ve Bisiklet Rotaları Proje Koordinatörü Ömer Nizam çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde daha çok doğada olmak istediğimiz günleri yaşıyoruz hep birlikte. Turizme, bu yıl itibari ile kitlesel turizmden Eko Turizme yani sürdürülebilir turizme doğru büyük bir eksen kayması göreceğiz. Turizmin bu çeşidine birçok turizm bölgesi hazır değil ya da böyle bir alt yapıları da yok.