Likya Yolu'nda tarihe yolculuk

Çevik, yolun binlerce yıldır yaşamın ve kavuşmanın da ayrılmanın da aracısı olduğuna işaret etti.

Likya Yolu'nun UNESCO tarafından onaylanması, yasal zemine oturtulması, Avrupa'daki benzeri rotalar gibi işaretlenmesini ve korunmasını istediklerini vurgulayan Çevik, "Umarız Likya Yolu çok daha büyük ve kapsamlı boyutlara ulaşır ve geçim yolu olur halkımıza" dedi.