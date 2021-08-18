Likya'nın başkenti Patara'ya ziyaretçi rekoru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 'Patara Yılı' ilan edilmişti. Pandemi nedeniyle bir sene daha uzatılarak 2021 de 'Patara Yılı' olarak kabul edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara'da bu yıl ziyaretçi rekoru kırılıyor. Temmuz ayında 120 bin 31 kişinin ziyaret ettiği ve 2 milyon 878 bin 520 TL gelir elde edilen Patara, bu yılın ilk 7 ayındaki ziyaretçi sayısı ise 185 bin 320 kişiye ve 4 milyon 389 bin 224 TL gelire ulaştı.

Patara Antik Kenti'ni geçen yılın toplamında 257 bin kişi, 2019 yılında ise 176 bin 743 kişi ziyaret etmişti. Bu yılın ilk 7 aylık rakamı, 2019 yılının toplamını geçti. Yıl sonuna kadar yoğun ziyaretçi trafiğinin devam etmesi ve 2020 rakamlarının da geçilmesi bekleniyor.