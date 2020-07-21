Longoz ormanlarında kano ile doğa turu

Temiz havası ve doğal ortamıyla insana huzur ve dinginlik veren yapıya sahip longozlar, içerisinde 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su ve 20 tür deniz balığı ile 219 kuş türünü barındırıyor.