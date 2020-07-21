Longoz ormanlarında kano ile doğa turu

Kırklareli'nde kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan longoz ormanlarını ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, kano ile gezerek eşsiz güzellikleri görmenin heyecanını yaşıyor.

Anadolu Ajansı 21.07.2020 - 10:21

Longoz ormanlarında kano ile doğa turu - 1

Normalleşme sürecinde günübirlik tatilciler, son günlerde rotalarını Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine çevirdi.

Denizi, ormanları, sahili, tarihi ile "Trakya'nın saklı cenneti" olarak nitelendirilen İğneada, bugünlerde özellikle yerli turistlere ev sahipliği yapıyor.

Longoz ormanlarında kano ile doğa turu - 2

Temiz havası ve doğal ortamıyla insana huzur ve dinginlik veren yapıya sahip longozlar, içerisinde 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su ve 20 tür deniz balığı ile 219 kuş türünü barındırıyor.

Longoz ormanlarında kano ile doğa turu - 3

Longozun zengin florasına tanıklık etmek isteyenler Mert Gölü içerisinde kano ile gezinerek doğanın zenginliklerine tanıklık ediyor.  

Longoz ormanlarında kano ile doğa turu - 4

Kano ile 1,5 kilometrelik alanda kürek çekerek longozun derinliklerine ulaşanlar, ağaçların göle yansımasını ve bitki çeşitliliğinin ortaya koyduğu güzellikleri görebiliyor.

Longoz ormanlarında kano ile doğa turu - 5

İstanbul'dan günübirlik tatile gelen Mehmet Şentürk, yaptığı açıklamada, İğneada'nın "keşfedilmemiş cennet" olduğunu söyledi.

Ormanların eşsiz güzelliğine kano ile tanıklık ettiğini anlatan Şentürk, herkesi bu doğa harikasını görmeye davet etti. 

Longoz ormanlarında kano ile doğa turu - 6
Longoz ormanlarında kano ile doğa turu - 7
Longoz ormanlarında kano ile doğa turu - 8
Longoz ormanlarında kano ile doğa turu - 9
Longoz ormanlarında kano ile doğa turu - 10

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